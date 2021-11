Ci, którzy chcieli się zaszczepić, już się zaszczepili - ocenia Magda Wiśniewska, kierownik szpitala tymczasowego w Szczecinie.

By przekonać tych nieprzekonanych można już tylko podać dane statystyczne, mówić jak przebiega choroba po szczepieniu i bez.- Żadne inne argumenty już nie docierają - mówi Wiśniewska. - Każda kolejna osoba, która się zaszczepi pierwszą dawką, to sukces. To, co mnie jednak martwi, to że coraz bardziej podnosi głowę ta hydra antyszczepionkowa i hydra "foliarska". Już jako eksperci, czyli osoby z przygotowaniem medycznym, nie wiemy jak przemówić do tych wszystkich, którzy nie wierzą.Poziom wyszczepienia w regionie wynosi około 55 procent. Najwięcej zaszczepionych jest w Ustroniu Morskim - prawie 80 procent mieszkańców.