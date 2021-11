Będą białe święta? Wiele na to wskazuje

Opady śniegu będą utrzymywać się przez najbliższe dni. Fot. Maciej Papke [Radio Szczecin]

Opady śniegu w Szczecinie i regionie zaczęły się o poranku; przesuwają się na wschód województwa. W Szczecinie temperatura jest na plusie.

- Strefa opadów śniegu przesuwać się będzie z zachodu na wschód województwa. Opady śniegu będą w tej strefie przechodzić w opady deszczu ze śniegiem i w tej chwili występują już opady deszczu występują w Szczecinie i na krańcach zachodnich. Będą utrzymywać się do godzin wieczornych - o sytuacji pogodowej w naszym regionie opowiada dyżurny synoptyk IMGW, Grażyna Dąbrowska.



I prognozuje pogodę na najbliższe dni:



- Rzeczywiście, co chwila będzie "dostawa" tego świeżego śniegu i temperatura będzie się utrzymywać około zera - zapowiada.



Na drogach w głębi regionu drogi są pokryte lodem i śniegiem.



- Jakby ktoś pomyślał, że zima nie zaskoczyła drogowców, to zapraszam na drogę nr 20, odcinek od Chociwla do Drawska. Nie idzie przejechać; lód, śnieg, ślizgawica - informuje słuchacz Radia Szczecin.



