Niemcy: rozpoczęcie prac na linii kolejowej Berlin-Szczecin

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ruszyły prace budowlane linii kolejowej na odcinku między brandenburską miejscowością Angermünde a Szczecinem. Po ich zakończeniu, czas podróży z Berlina do zachodniopomorskiej stolicy skróci się o pół godziny.

Odnowiony odcinek linii kolejowej Angermünde-Szczecin będzie dwutorowy, zelektryfikowany i przystosowany do prędkości składów, wynoszącej 160 kilometrów na godzinę. Na razie kursujące tu pociągi osiągają maksymalnie prędkość 120 km.



"Nowe szyny zwiększą także bezpieczeństwo na trasie i zapobiegną opóźnieniom, do których dochodziło na jednotorowej linii" - oznajmił premier Brandenburgii Dietmar Woidke.



Szef oddziału infrastruktury Deutsche Bahn Ronald Pofalla poinformował, że rząd federalny przeznaczył na ten projekt około 380 milionów euro. Kraje związkowe Berlin i Brandenburgia dofinansują go kwotą 100 milionów euro.



Nowy odcinek ma zostać oddany do użytku w 2026 roku. Wówczas czas podróży z Berlina do Szczecina będzie wynosił 90 minut, czyli o około pół godziny mniej niż obecnie.