Zarzuty prokuratora powodem rezygnacji skarbnika Goleniowa

Prokuratura Krajowa zarzuciła Andrzejowi C., że będąc dyrektorem finansowym w PŻM naraził firmę na straty finansowe wielkich rozmiarów, oszustwa i "pranie brudnych pieniędzy". Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Po ujawnieniu przez Radio Szczecin informacji o prokuratorskich zarzutach Andrzej C., skarbnik Gminy Goleniów złożył rezygnację.

"Przyjmuję rezygnację Andrzeja Cieślińskiego deklarując wsparcie i wiarę, że zarzuty zostaną oddalone" - dodał Krupowicz. "Z dniem 30 listopada Andrzej Cieśliński nie jest już skarbnikiem gminy. Wystąpię o pilne zwołanie nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w celu wyboru nowego skarbnika".

Potwierdził to na swoim profilu Facebooka burmistrz Goleniowa, Robert Krupowicz.Prokuratura Krajowa zarzuciła Andrzejowi C., że będąc dyrektorem finansowym w PŻM naraził firmę na straty finansowe wielkich rozmiarów, oszustwa i "pranie brudnych pieniędzy". Ze stanowiska dyrektora został odwołany przez Radę Pracowniczą PŻM ze względu na utratę zaufania.Mimo tego znalazł zatrudnienie w gminie Goleniów zarządzanej przez Roberta Krupowicza. Najpierw jako prezes spółki komunalnej, potem jako skarbnik gminy.Po postawieniu zarzutów przez prokuratora burmistrz Robert Krupowicz napisał na swoim profilu, że Andrzej C. złożył rezygnację.