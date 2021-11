W Kołobrzegu też posypało [ZDJĘCIA]

Chociaż wyczekiwany był od kilku dni, to spadł dopiero dziś - nad morzem można zobaczyć pierwszy śnieg. Czy zaskoczył mieszkańców?

Pierwsze płatki śniegu w Kołobrzegu spadły we wtorek nad ranem. Chociaż prognozy mówiły o tym, że opadów można spodziewać się już w weekend, to dopiero we wtorek ulice i chodniki pokryły się bielą.Mieszkańcy w centrum miasta nie ukrywali, że taki widok nieco ich zdziwił.- Bardzo mnie zaskoczył, takie duże płaty leciały, szok. Ale parasol się przydaje, bo to mokry śnieżek pada, roztapia się... Taka breja się robi. - Biało, wesoło, już świątecznie. Może więcej będzie tego śniegu i będziemy się cieszyć bielą - mówili.Obecnie w Kołobrzegu temperatura wynosi 4 stopnie na plusie. Śnieg szybko więc topnieje. Według synoptyków w najbliższych dniach można spodziewać się jednak kolejnych dostaw „białego puchu”.