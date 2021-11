IMGW ostrzega przed wiatrem i śniegiem

Ostrzeżenia dotyczą szczególnie Pomorza Zachodniego, gdzie porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h. Fot. Łukasz Szełemej [Radio Szczecin/Archiwum]

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed intensywnymi opadami śniegu i przed silnym wiatrem.

Jak powiedziała synoptyk Grażyna Dąbrowska silniej zawieje w rejonach nadmorskich. Ostrzeżenia dotyczą szczególnie Pomorza Zachodniego, gdzie porywy wiatru mogą sięgać do 80 km/h.



Porywisty wiatr spodziewany jest także na Przedgórzu Sudeckim i w samych Sudetach. Dodatkowo dla tych terenów zostały wydane ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu, miejscami grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o 15 centymetrów.



Strefa niżowa, która napływa nad Polskę, ma przynieść także opady deszczu. Front atmosferyczny znad zachodu będzie przesuwał się w kierunku wschodnim. Dla centrum prognozowane są opady deszczu ze śniegiem, natomiast dla województw wschodnich opady deszczu. Synoptycy ostrzegają także przed oblodzeniem nawierzchni dróg i chodników.



Szczególnie ślisko ma być na Pomorzu.



W nocy najzimniej będzie na północnym wschodzie, tam temperatura spadnie do -6 stopni. Na pozostałym obszarze od -1 do 1 stopnia na morzem.