"To jest obłęd". Protest przeciwko farmie fotowoltaicznej [ZDJĘCIA]

Nie oddamy naszej perełki turystycznej - mówili uczestnicy protestu w Złocieńcu. Na placu przed Urzędem Miasta zebrało się kilkadziesiąt osób. Nie chcą, by w ich okolicy powstała największa w Polsce farma fotowoltaiczna.

Inwestor chce ją zbudować w pobliżu wsi Lubieszewo i Stawno. Ma mieć aż 240 hektarów. Straci na tym baza noclegowa i turystyczna.- Na radnych liczymy, Lubieszewa i Stawna nie zniszczymy. - Chcemy przekonać radnych, że pomysł zlokalizowania farmy fotowoltaicznej na Pojezierzu Drawskim, w Lubieszewie, jest pomysłem nietrafionym. Nie zgadzamy się na to - krzyczeli protestujący.- To jest przecież obłęd. - Lubieszewo to jest coś pięknego. Ryby, grzyby, szczupaki, niesamowita radość - mówią mieszkańcy.Farma w okolicach Złocieńca ma być jedną z większych w Europie. Inwestycja warta jest kilkaset milionów złotych.Projektem uchwały w sprawie farmy zajmują się we wtorek radni. Sesja rozpoczęła się o godzinie 15. Radni mają zdecydować o zmianie planu zagospodarowania przestrzennego, który pozwoli na budowę farmy.