Stan techniczny kołobrzeskiego mostu się pogarsza

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Duże zmiany mogą czekać kierowców w Kołobrzegu. Wszystko przez pogarszający się stan jednego z miejskich mostów.

Chodzi o most nad Kanałem Drzewnym, biegnący w ciągu ulicy Kamiennej, która w przeszłości stanowiła fragment drogi wojewódzkiej nr 102. Miejscy urzędnicy zlecili przegląd techniczny konstrukcji mostu.



Karol Królikowski z kołobrzeskiego magistratu mówi, że ekspertyza nie pozostawiła złudzeń dotyczących jego stanu.



- Niestety, ale stan techniczny mostu się pogarsza. To, co jest najbardziej niepokojące, że żelbetowe elementy konstrukcyjne są popękane, jest odsłonięte zbrojenie - mówi Królikowski.



Urzędnicy zdecydowali, że ulicą Kamienną nie przejadą pojazdy powyżej 20 ton, czyli ciężarówki i autobusy. Zlecono też dokumentację projektową dla budowy nowego mostu w tym miejscu. Ma on być gotowy w 2023 roku. Do tego czasu obowiązywać mają ograniczenia, które według zapowiedzi urzędników mogą zostać rozszerzone także o samochody osobowe.