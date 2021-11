Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Znika licząca kilkadziesiąt lat przybudówka zabytkowego ratusza miejskiego w Kołobrzegu. Trwa kolejny etap jego remontu.

Tym razem prace prowadzone są w jego piwnicach, ale ich efekty widoczne są też na samym Placu Ratuszowym. Znika bowiem charakterystyczne wejście do piwnic, w których przez lata mieściła się kawiarnia Adabar.



Jak mówi rzecznik kołobrzeskiego urzędu Michał Kujaczyński, trwa pierwszy etap rozbiórki częściowo szklanej przybudówki.



- Zniknęły tylko szyby z dawnej przybudówki do ratusza, która stanowiła wejście do piwnic Adabaru. Natomiast sama nadbudówka będzie rozbierana może w przyszłym tygodniu. Plac ulegnie znacznemu przeobrażeniu - mówi Kujaczyński.



Cały remont zakończy się w maju przyszłego roku. W piwnicach ratusza powstać ma centrum spotkań młodzieży.