77-latek zabił szczenięta uderzając nimi o podłogę

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Uśmiercił swoje szczenięta, uderzając nimi o podłogę. 77-letni oprawca zwierząt spod Koszalina jest już w rękach policji.

Do zdarzenia doszło w poprzedni weekend w jednej z miejscowości gminy Bobolice. Mężczyzna stwierdził, że musi się pozbyć swoich trzech psów, bo - jak tłumaczył - są mu niepotrzebne. Uśmiercił zwierzęta uderzając nimi o podłogę, a następnie po zawinięciu w foliowy worek wrzucił psiaki do śmietnika.



Policję zawiadomili sąsiedzi. Funkcjonariusze ustalili sprawcę. Odpowie za znęcanie się nad zwierzętami, grozi mu do 3 lat więzienia.