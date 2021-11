Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

Cztery nowe lodołamacze zbudowane w szczecińskiej stoczni Gryfia zostały ochrzczone.

Jednostki trafią do Wód Polskich. Będą pracować na Dolnej Wiśle. Na wodach Motławy imiona oficjalnie otrzymały "Puma", "Narwal", "Nerpa" i "Manat".



Podczas uroczystości był także prezes Stoczni Remontowej Gryfia Krzysztof Zaremba, który podkreślał zalety nowych pływających jednostek.



- Są najlepsze pod względem parametrów, jakości wykonania i tego, co można określić ich wielozadaniowością. Mówimy o nich lodołamacze, a one mogą być też holownikami, jednostki ratowniczymi, strażackimi. Oczywiście ich podstawowym zadaniem jest kruszenie lodu - mówi Zaremba.



Jednostki kosztowały 78 milionów złotych.