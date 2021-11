Fot. Facebook Grupa Suszą! Szczecin

Po wypadku na ulicy Gdańskiej w Szczecinie tworzą się korki.

Około godziny 17.30, przed kładką w okolicy Basenu Górniczego w kierunku prawobrzeża, zderzyły się dwa samochody. Z jednego wypadły na ulicę butle z gazem. Służby uspokajają, że nie stanowi to zagrożenia, bo są zabezpieczone, jednak przeszkoda na jezdni utrudnia przejazd.



W wypadku prawdopodobnie jedna osoba została ranna. Dzwonicie do nas w tej sprawie.



- Potężny korek na wylocie z miasta przed Basenem Górniczym. Prawdopodobnie wypadek. - Stoimy od 5, a niektórzy od 10 minut, na Gdańskiej. Już nie wiem jak daleko to sięga. Proponuję ul. Krygiera, jak ktoś chce się dostać na prawy brzeg - informują słuchacze.



Ruch odbywa się skrajnym pasem. Zablokowana jest Trasa Zamkowa aż do Basenu Górniczego. Policja nie informuje jak długo potrwają utrudnienia.