Nie będzie farmy fotowoltaicznej w gminie Złocieniec. Nie zgodzili się na to radni. We wtorek zajmowali się tym projektem podczas sesji.

Chodzi o zmianę planu zagospodarowania przestrzennego, co miało pozwolić na to, by tak duża farma powstała w gminie. Wcześniej przed urzędem miasta protestowali mieszkańcy okolicy.Wygraliśmy, udało nam się - mówi Izabela Witkowska, jedna z organizatorek protestu.- Nasze głosy zostały wysłuchane przez radnych gminy Złocieniec, za co bardzo dziękujemy. W stosunku głosów 11 do 1, czyli jeden był "za" a jedenaście "przeciw". W grupie siła i udało nam się osiągnąć swój cel - mówi Witkowska.Inwestor chciał zbudować farmę w pobliżu wsi Lubieszewo i Stawno. Miała mieć aż 240 ha i być jedną z większych w Europie.