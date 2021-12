Zachodnia Obwodnica Szczecina w dwóch przetargach. "To przyspiesza inwestycję"

Zmiana formuły budowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina przyspiesza tę inwestycję i daje pewność realizacji - mówił w programie "Radio Szczecin na Wieczór" wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Ostatecznie droga między Kołbaskowem, a Goleniowem będzie zrealizowana w dwóch przetargach. Pierwszy na projekt za ponad 400 milionów złotych i drugi za 5,5 miliarda na budowę. Wcześniej rząd rozważał jeden przetarg, w którym jedna firma miałaby podjąć się tych dwóch zadań jednocześnie. Dlaczego został wybrany pierwszy wariant?- Po pierwsze, rozpoczynamy, mamy pozwolenie, zielone światło i zabudżetowane środki na pierwszą część inwestycji i możemy już to robić - tłumaczył wojewoda Zbigniew Bogucki. - Po drugie, jeżeli rozpoczynamy i zostaną zainwestowane środki w wysokości ponad 411 milionów złotych, to nie wyobrażam sobie takiej sytuacji, czy to będzie rząd Prawa i Sprawiedliwości i daj Boże żeby taki był po 2023 roku, czy to będzie rząd tworzony przez inne formacje polityczne, żeby ta inwestycja nie była kontynuowana w sytuacji, kiedy już blisko pół miliarda złotych zostanie zainwestowane.Zachodnia Obwodnica Szczecina ma powstać do 2030 roku.