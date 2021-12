Miasto stroi się na święta [WIDEO, ZDJĘCIA]

Rozpoczęła się świąteczna dekoracja miasta. Jak co roku, Marynarz z Alei Fontann założył strój Świętego Mikołaja i zaprasza mieszkańców na rozpoczynający się w najbliższy piątek Jarmark Bożonarodzeniowy.

- Jak co roku, wraz z początkiem grudnia, przebieramy Marynarza z Alei Fontann. Teraz będzie witał, jako Święty Mikołaj i przypominał, że do świąt mamy coraz mniej czasu - zapewniała Celina Wołosz, Żegluga Szczecińska - Turystyka i Wydarzenia.Przed Urzędem Miasta ruszył montaż choinki bożonarodzeniowej.- Jak co roku stawiamy choinkę bożonarodzeniową. Ozdoby są - rok w rok - takie same, należą do Urzędu Miasta, nie mamy na to wpływu. Na razie nie czuję klimatu zbliżających się świąt. - Choinka to bardzo dobry pomysł. Śniegu nie ma, więc ważne, że już stanie - mówili szczecinianie.Instalacja 12-metrowego drzewka potrwa trzy dni, a efekty będziemy mogli podziwiać od 6 grudnia.Z kolei Jarmark Świąteczny stanie na Placach Lotników i Adamowicza, w Alei Kwiatowej i na Deptaku Bogusława.