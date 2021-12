Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od środy poślizgamy się na Arkonce w Szczecinie.

Lodowisko będzie czynne codziennie od godziny 9 do 21 aż do 27 lutego - mówi Elżbieta Kononiuk, opiekunka lodowiska.



- Jesteśmy przygotowani. Robimy to od 2014 roku. Przychodzi bardzo dużo osób, tylko lodowisko nie jest zakryte, więc jesteśmy uzależnieni od pogody. Jak jest ładnie, śnieg, mróz, to atmosfera jest cudowna. Jak jest pogoda, to jest bardzo dużo ludzi - mówi Kononiuk.



Bilet ulgowy w tym roku kosztuje 8 złotych za godzinę, normalny - 12.