Brązowa woda w kranach na lewobrzeżu Szczecina

Ciemniejsza woda nie jest związana z modernizacją ''Miedwianki'' - tak na naszej antenie tłumaczył rzecznik ZWiK - Tomasz Makowski.

Informacja o remoncie magistrali, która doprowadza wodę z jeziora Miedwie do Szczecina zbiegła się ze zdjęciami na portalach społecznościowych. Widać na nich, jak z kranów na Gumieńcach płynie brązowa ciecz. Jak tłumaczył Makowski, musi to być skutek innej awarii.- Jeśli mamy do czynienia z taką brązową, brudną wodą, która płynie, to jest to wynik tego, że nasza sieć wodociągowa jest do remontu bądź jest awaria w budynku i to powoduje taką, a nie inną wodę - mówił Makowski.Obecnie, woda dla lewobrzeża czerpana jest z awaryjnych ujeć: Arkonka, Pomorzany i Świerczewo. Modernizacja magistrali zakończy się w tym tygodniu.