Dwa nowe nabrzeża w szczecińskim porcie [WIDEO, ZDJĘCIA]

Nowe nabrzeża powstaną w Szczecinie w ramach dostosowywania portu do głębokości 12,5 metra.

Nowe nabrzeża znajdą się w tzw. Kanale Dębickim. To tam w Szczecinie przeładowuje się drobnice i kontenery.Cały rejon Kanału Dębickiego będzie też zmodernizowany - mówi Piotr Arabczyk, z firmy realizującej kontrakt.- Nabrzeże czeskie i słowackie, które będzie w całości przebudowane. To jest jeden kilometr. Będą nowe nabrzeża. Nabrzeże norweskie i duńskie - to również kilometr. Trzysta metrów nabrzeża norweskiego, jak i siedemset duńskiego. Po zakończeniu, gdy będzie wybudowane obwałowanie na wyspie, również umieścimy urobek - jak powiedziałem wcześniej - w ilości półtora miliona metrów sześciennych urobku z kanału dębickiego - tłumaczy Arabczyk.Dzięki inwestycji do Szczecina będą mogły zawijać o wiele większe statki - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.- Bardzo symboliczne są nazwy tych nabrzeży, z których jedne są rozbudowywane, a drugie są dopiero budowane na nowo. Rozbudowywane jest nabrzeże czeskie i słowackie, a budowane norweskie i duńskie. To symbolicznie pokazuje to połączenie, w którym ma brać udział Szczecin, czyli między Skandynawią, między północą Europy a południem Europy - podkreśla Bogucki.Nabrzeża dla dużych statków zwiększą dochody budżetu państwa - mówi Dariusz Smoliński z Klastra Morskiego Pomorza Zachodniego.- Pamiętajmy o tym, że 10 proc. dochodów ze Skarbu Państwa, na przykład w 2018 roku, to były tylko dochody pochodzące z ceł, podatków i akcyz odprowadzanych przez trzy największe porty w Polsce. W związku z czym, zwiększenie możliwości portu, w tym momencie Zarządu Morskich Portów Szczecin-Świnoujście będzie miało wpływ na przyszłość wszystkich Polaków - tłumaczy Smoliński.Inwestycja jest warta 340 milionów złotych.