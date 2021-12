Zakończenie prac na węźle Granitowa z kolejnym opóźnieniem

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Pierwotny termin, czyli druga połowa 2020 roku był już kilkukrotnie przesuwany - teraz jest kolejny.

O sprawie mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", rzecznik Szczecina ds. inwestycji Piotr Zieliński: - Zakładamy, że do końca tego roku - przy takich sprzyjających warunkach - jeśli pozwoli na to pogoda, to otworzymy całkowicie układ drogowy, który został zaplanowany.



To jednak nie koniec prac, całość ma się zakończyć pod koniec przyszłego roku - dodał Piotr Zieliński.



- Będą jeszcze realizowane roboty na samej konstrukcji mostu. To są prace, które wymagają zabezpieczenia antykorozyjnego, odpowiednimi żywicami elementów betonowych. Z uwagi na to, że te roboty można wykonywać tylko przy odpowiedniej temperaturze, nie może być opadów deszczu czy śniegu, to zakładamy, że końcówka roku to będzie całkowicie oddanie do użytkowania tego układu drogowego - wyjaśniał Zieliński.



Wcześniej, wykonawca tłumaczył opóźnienie m.in. błędami w dokumentacji projektowej. Wartość inwestycji to ponad 100 mln zł, ponad 70 mln to unijne dofinansowanie.