Toaleta w każdym mieszkaniu? Miasto: Tak, ale za 19 lat

Fot. pixabay.com / Anrita1705 (CC0 domena publiczna)

W tym tempie - jeszcze 19 lat potrwa wybudowanie łazienek we wszystkich lokalach komunalnych w Szczecinie.

W przyszłym roku, miasto przeznaczy środki na około 200. Dzieje się tak od 2016 roku, wówczas lokali bez toalet było nawet 6 tysięcy, jedna trzecia wszystkich. Teraz to nieco ponad 3800 mieszkań.



Tyle, że tuż po wyborach w 2018 roku prezydent Piotr Krzystek zapewniał w naszym studiu, że rozwiąże problem "wygódek" na półpiętrach wcześniej, niż do roku 2040.



- To jest wstydliwe, rzeczywiście. Myślę, że koło 7 do 10 lat potrzebujemy, żeby ten problem rozwiązać, ale go rozwiążemy - mówił Krzystek.



W październiku gmina odpowiadała na interpelację radnego klubu PiS Dariusza Mateckiego, że lokali bez łazienek jest nieco ponad 3800 - a w przyszłym roku remont czeka 200 z nich - mówiła w środę radnym Małgorzata Waszak z wydziału mieszkalnictwa.



- Z różnym powodzeniem nam się udaje, ale mniej więcej zawsze oscylujemy wokół tej liczby - dodała Waszak.



O sytuacji informujemy przynajmniej od 2014 roku.



- To jest katorga, bo maluch musi sam sobie chodzić do toalety, a tutaj jest zimno. Jak jest ostra zima, to woda zamarza. Jak na ten wiek, to naprawdę zacofanie - mówi jedna z mieszkanek.



Problem dotyczy poniemieckich kamienic, zarówno w centrum Szczecina, jak i na jego obrzeżach.