Licznik w internetowej zbiórce na rzecz Jakuba Znojka osiągnął 100%.

Na rehabilitację 23-latka, który w ubiegłą Wigilię został potrącony przez pijanego kierowcę, dotychczas udało się zebrać ponad 195 tysięcy złotych. Kubie wciąż można pomóc, ponieważ zbiórka na portalu siepomaga.pl działać będzie do lutego.Miesięczny koszt pobytu w prywatnym ośrodku w Otwocku to ok. 25 tysięcy złotych.