Gość RSnW: "samorządowiec ma służyć swoim obywatelom"

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

O zmiany w referendach lokalnych walczy Kukiz'15. Nieoficjalnie wiadomo, że ma w tej sprawie poparcie partii rządzącej Prawa i Sprawiedliwości.

Parlamentarzyści Pawła Kukiza złożyli w Sejmie projekt ustawy, który zakłada m.in. zniesienie progu frekwencyjnego. To bowiem najczęstszy powód nieskutecznych głosowań, a dodatkowo część samorządowców bojkotuje referenda przez nawoływanie do nieuczestniczenia w nich.



Czas z tym skończyć, niech wygra demokracja - mówi w programie "Radio Szczecin na Wieczór" poseł Kukiz'15 Jarosław Sachajko.



- Jak tak można powiedzieć, zachować się, przecież właśnie ten samorządowiec ma służyć swoim obywatelom. Ponieważ nie ma tych narzędzi nadzoru nad włodarzami naszych gmin, miast czy wsi, no to oni sobie w trakcie kampanii wyborczej obiecują gruszki na wierzbie, czegoż to oni nie zrobią, jak to nie przychylą nieba swoim mieszkańcom. Później, przez pięć lat, nic nie można tym samorządowcom zrobić - mówi Sachajko.



W czasie tej kadencji odbyło się w Polsce 46 referendów odwoławczych, skutecznych było 6. Jedno z nich odbyło się w Zachodniopomorskiem w Widuchowej, gdzie mieszkańcy odwołali wójt z Polskiego Stronnictwa Ludowego - Annę Kusy-Kłos.