98 proc. na respiratorach: niezaszczepieni, 80 proc. na odcinku tlenowym: niezaszczepieni

Szczepienia są jedynym wyjściem, jeśli chcemy opanować epidemię. Szczepionki zostały też gruntownie przebadane - wbrew opinii niektórych środowisk - wyjaśniała w "Rozmowach pod krawatem" kierowniczka szpitala tymczasowego na Pomorzanach.

Dr Magdalena Wiśniewska przekonywała, że za skutecznością szczepień przemawia to, co codziennie widzi w pracy.- Szczepionka została bardzo gruntownie przebadana. Proszę mi wierzyć; nikt nie używałby żadnego produktu medycznego bez gruntownych badań. Pandemia nie jest wymysłem koncernów farmaceutycznych. Widzę fakty, na co dzień, w swoim szpitalu i widzę jak wygląda rzeczywistość: 98 proc. pacjentów na respiratorach - niezaszczepieni, 80 proc. pacjentów na odcinku tlenowym: niezaszczepieni - mówiła dr Wiśniewska.Dr Wiśniewska przypomniała, że szczepienie nie chroni w pełni przed chorobą, jednak pozwala ją przejść znacznie lżej.