Porywisty wiatr, połamane drzewa, uszkodzona trakcja kolejowa

Straż Pożarna wciąż odbiera zgłoszenia dotyczące szkód, które wyrządził wiatr - taka pogoda będzie nam towarzyszyć jeszcze przez kilka godzin. Są też problemy z kursowaniem pociągów.

W nocy straż w województwie wyjeżdżała do zdarzeń związanych z wichurą 170 razy. To najczęściej połamane gałęzie i przewrócone drzewa jednak w kilku miejscach regionu może nadal nie być prądu.Szczecińscy strażacy interweniowali m.in. przy ul. Mazurskiej, gdzie gałąź spadła na dwa samochody. W Czaplinku drzewo przewróciło się na dom.W niektórych rejonach mogą także być problemy z dostawami prądu - to m.in. rejon Kołbaskowa, Chojny, Świerzna i Golczewa. Nikomu jednak nic się nie stało.Problemy były również z kursowaniem pociągów. Ten ze Świnoujścia do Warszawy miał ponad 70 minut opóźnienia.- Ruch pociągów między Runowem Pomorskim a Chociwlem jest wstrzymany, ponieważ drzewa leżą na torach i na sieci trakcyjnej - po godz. 6.30 informował słuchacz Radia Szczecin.Według synoptyków najsilniejsze porywy już minęły, nadal jednak wiatr może osiągnąć prędkość 100 kilometrów na godzinę - szczególnie nad morzem. W głębi lądu - 90 km/h.Jak mówi Grzegorz Walijewski z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w naszym regionie może wzrosnąć poziom wód.- Na całym wybrzeżu prognozowane są wzrosty poziomu wody do strefy wody wysokiej z przekroczeniami stanów ostrzegawczych. Będą też obserwowane przekroczenia stanu alarmowego - powiedział.Wichura zacznie zauważalnie słabnąć od godziny 9.Na drogach krajowych pracuje sprzęt zimowy. Jak podaje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, w tej chwili na trasach jest 39 pługosolarek.