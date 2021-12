Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Wilk został śmiertelnie postrzelony podczas zbiorowego polowania myśliwych z Anglii - informuje świdwińska policja.

Funkcjonariusze prowadzą dochodzenie w sprawie zabicia zwierzęcia prawem chronionego, za co grozi nawet do 3 lat więzienia.



Do zdarzenia doszło w powiecie świdwińskim. O zdarzeniu policję poinformował łowczy z lokalnego koła - mówi rzecznik prasowy świdwińskiej Katarzyna Kopacz. - W trakcie polowania zbiorowego w okolicy miejscowości Klępczewo, wykonywanego przez dewizowców z Anglii, doszło do postrzelenia zwierzęcia prawnie chronionego. W sprawie jest prowadzone postępowanie, które ma wyjaśnić okoliczności uśmiercenia wilka.



W sprawę zaangażowana jest także Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.