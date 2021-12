Co drugi mieszkaniec regionu zaszczepiony. "Nie jest to wynik dobry" [WIDEO, ZDJĘCIA]

Prawie 2 miliony dawek szczepionek przeciwko koronawirusowi podano do tej pory w Zachodniopomorskiem. Zaszczepionych jest 55 procent mieszkańców. To jednak nadal za mało.

Dlatego urząd wojewódzki przygotował specjalny spot, który ma zachęcać do szczepienia.







- Oczywiście, to nie jest zły wynik, ale nie jest to wynik dobry. Chcielibyśmy, żeby zaszczepionych mieszkańców Pomorza Zachodniego było zdecydowanie więcej; 80, może 90 procent. Dziś widzimy jaki to trudny czas, kolejna, czwarta, niestety w szpitalach mamy już 800 chorych - powiedział wojewoda Zbigniew Bogucki.







Najwięcej osób w Szczecinie zaszczepiono w szpitalu na Pomorzanach.







- Wykonaliśmy, zarówno w Netto Arenie jak i w punkcie szczepień szpitala na Pomorzanach ponad 147 tysięcy szczepień. W szczytowych momentach szczepiliśmy 1700-1800 osób, teraz, niestety, szczepimy 70-75 osób dziennie - dodaje dyrektor placówki, Marcin Sygut.





W czwartek w Urzędzie Wojewódzkim w Szczecinie działał punkt szczepień dla pracowników. Trzecią dawką zaszczepił się między innymi wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.