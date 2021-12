Na wymianę opon trzeba poczekać. Trwa oblężenie warsztatów [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Od tygodnia do nawet trzech tygodni muszą obecnie oczekiwać kierowcy na wymianę opon w Szczecinie.

Oblężenie warsztatów samochodowych jest ogromne i wynika głównie z gwałtownej zmiany warunków atmosferycznych - mówi Mateusz Porwit z firmy Stanfex. - Kolejka jest duża. Zapisy mamy na tydzień do przodu. Już się zaczęło. Widać pogodę za oknem. Po 1 listopada zawsze można się spodziewać śniegu, więc warto w tym okresie początkowym listopada zacząć wymianę opon. Przy tych wielkościach kół jedna wymiana trwa od 40 minut do godziny.



Zdaniem ekspertów, powrót do opon letnich powinien nastąpić, gdy wiosenna temperatura za oknem przekroczy 7 stopni Celsjusza.