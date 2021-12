Protest w MOPR trwa. "Sytuacja zabrnęła za daleko"

Prawie od trzech tygodni trwa protest w Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie. Powodem jest brak dialogu ze strony Urzędu Miasta - mówią Radiu Szczecin protestujące kobiety. Chodzi o podwyżki.

Pracownicy socjalni z Ośrodka domagają się 1200 złotych brutto podwyżki, miasto tymczasem proponuje 210 złotych brutto. Większość osób pracuje za minimalną płacę krajową, twierdzą, że podwyżki nigdy nie było, a jedynie wyrównania.Z kolei urzędnicy Piotra Krzystka twierdzą, że pieniędzy w budżecie na większe podwyżki nie ma. - Dopóki nie zostaniemy zaproszone na rozmowy w sprawie podwyżek protest będzie trwał - mówi jedna z pracownic Ośrodka.- Niestety, do tej pory pomimo deklaracji Urzędu Miasta, że dialog będzie - nikt się z nami nie skontaktował pomimo, że my też próbujemy nawiązać kontakt. Jesteśmy pomijani. Zapowiadaliśmy od samego początku: dopóki nie będzie rozmów, jesteśmy postawieni pod ścianą i nie jesteśmy w stanie odpuścić tej sytuacji. Zabrnęła ona za daleko - dodała.W szczecińskim MOPR do pracy w ramach protestu nie przychodzi blisko 300 osób. Ośrodek działa w trybie interwencyjnym.Czekamy na komentarz Urzędu Miasta Szczecin w tej sprawie.