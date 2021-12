Jabłoński: Morskie Centrum Nauki to przemyślany przez architekta projekt

To była przemyślana decyzja - tak o budzącej kontrowersję elewacji Morskiego Centrum Nauki mówi jego dyrektor.

Na temat powstającej na Łasztowni placówki jakiś czas temu rozgorzała dyskusja w związku z krzykliwymi barwami budowli. Witold Jabłoński podkreślił, że zmiany w wyglądzie gmachu wynikają z wizji architekta.W "Rozmowach pod krawatem" dodał, że z oceną trzeba się wstrzymać do końca budowy.- Były głosy, ze jest to pstrokacizna, że jest to stadion jednej z drużyn piłkarskich. Poczekajmy do zakończenia; pstrokacizna, która widzieliśmy kilka miesięcy temu teraz się zmienia. Od ul. Wendy 3/4 elewacji pokryte jest siatką cięto-ciągnioną. Kolory, które będą pod siatką nawiązują do kontenerów rozrzuconych na statku. Tak architekt tłumaczy swoją decyzję - zaznaczył Jabłoński.Muzeum gotowe do otwarcia będzie mniej więcej za rok. Jego koszt to blisko 93 miliony złotych.