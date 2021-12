Mikrokawalerka o powierzchni 2,5 m2 - "tego typu zjawiska to patologia"

Takiego małego mieszkania w historii polskiego budownictwa jeszcze nie było. W Koszalinie zaprojektowano mikrokawalerkę o powierzchni 2,5 m2.

W projekcie zaplanowano łóżko na antresoli, a pod nią maleńką toaletę z prysznicem i aneks kuchenny.



Dla kogo miało by być przeznaczone 2,5 metrowe mieszkanie - mówił na naszej antenie Krzysztof Stosio, szef firmy realizującej inwestycję.



- Osoby, które będą tym zainteresowane, będą robiły to dobrowolnie. Głównym celem tego miejsca jest odpoczynek w postaci snu - mówi Stosio.



Przykład z Koszalina pokazuje, że życie na 2,5 metrach będzie niczym w schowku na miotły - mówi Jan Śpiewak, działacz społeczny.



- Ten lokal nawet nie spełnia do końca wymogów zwykłego lokalu usługowego. To bardziej pomieszczenie gospodarcze, a sprzedaje się nam to jako mikrokawalerkę. Tego typu zjawiska są patologiami na rynku - mówi Śpiewak.



Budynek z kawalerkami mającymi do 13 metrów kwadratowych ma powstać przy ulicy Modrzejewskiej w Koszalinie najwcześniej w 2023 roku.