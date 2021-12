Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin]

Ponad 1000 w całym kraju, prawie połowa tego w naszym regionie. To interwencje straży pożarnej z powodu wiatru.

Funkcjonariuszy wzywano głównie do usuwania połamanych drzew i gałęzi, nikt nie został ranny. W nocy będzie już dużo mniej wiało, ale synoptycy ostrzegają za to przed oblodzeniem.



Kto nie zdążył wymienić opon na zimowe, musi w piątek rano w drodze do pracy bardzo uważać.