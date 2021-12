Tymczasowy szpital na Pomorzanach będzie działał do końca marca

Przynajmniej do końca marca będzie działał szpital tymczasowy na Pomorzanach w Szczecinie. Do końca pierwszego kwartału przyszłego roku została przedłużona umowa.

Leczeni tam są pacjenci zakażeni koronawirusem. Działa już od roku. Szpital tymczasowym jest nam bardzo potrzebny - mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki- To jeden z wyjątkowych - w kontekście całej Polski - szpitali. To szpital działający w strukturze szpitala; nie różniący się niczym od oddziałów zakaźnych, które tradycyjnie były w strukturach poszczególnych szpitali, co daje nam naprawdę duże możliwości działania - podkreślił wojewoda.Teraz w szpitalu tymczasowym jest ponad 100 pacjentów.- 14 na sektorze respiratorowym, 88 na tlenowym. Mamy też trzech pacjentów podłączonych pod ECMO, to młodzi pacjenci i niezaszczepieni. To jeden z powodów dla których warto się szczepić. Dodam, że 95 procent pacjentów naszego szpitala to są pacjenci nieszczepieni - dodaje Marcin Sygut, dyrektor szpitala na Pomorzanach.Drugi szpital tymczasowy został zorganizowany z Netto Arenie. Nigdy jednak nie przyjął żadnego pacjenta i został zlikwidowany.