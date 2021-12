Przebudowa dróg w regionie. Wsparcie z RFRD [ZDJĘCIA]

Obok Dobrej i Pyrzyc wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały także samorządy Goleniowa, Białogardu, Darłowa, Drawska Pomorskiego, Kamienia Pomorskiego, Marianowa, Postomina i Świerzna. Fot. Kamila Kozioł [Radio Szczecin]

Dziesięć gmin naszego regionu otrzymało dodatkowe wsparcie na remonty i przebudowy dróg lokalnych.

To kwota ponad 13 milionów złotych, która pochodzi z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Środki te przekazał wojewoda zachodniopomorski, Zbigniew Bogucki.



Jednym z samorządów, który otrzymał ponad 3 miliony jest podszczecińska gmina Dobra. Finansowe wsparcie wojewody przeznaczone zostanie na przebudowę ulicy Zgodnej w Mierzynie.



- Jest to kolejna ulica wyjazdowa z Mierzyna w kierunku Szczecina. Jej stan, który juz będzie bezpieczny dla przejazdu spowoduje, że większość osób wybierze kierunek Łukasińskiego i być może tym sposobem korki będą mniejsze - wierzy wójt Teresa Dera.



Finansowe wsparcie - ponad 1 milion złotych - trafiło także do Pyrzyc. Środki te przeznaczone będą na przebudowę ulicy Owocowej przy Szkole Podstawowej.



- Droga jest ważna, bo można powiedzieć, że była tam, w centrum miasta, droga gruntowa. W XXI wieku jest to nie do pomyślenia. Tak jak powiedziałam: przy szkole i prowadząca do hali sportowej - mówi burmistrz Marzena Podzińska.



Obok Dobrej i Pyrzyc wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg otrzymały także samorządy Goleniowa, Białogardu, Darłowa, Drawska Pomorskiego, Kamienia Pomorskiego, Marianowa, Postomina i Świerzna.