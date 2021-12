Wsparcie dla Polaków na Kresach. Szczecinianie pakują dary [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Żywność, słodycze i przybory szkolne - trwa pakowanie prezentów w ramach ósmej edycji "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach".

W akcji biorą udział wolontariusze, a także żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej i 5. Pułku Inżynieryjnego. Dary trafią do Polaków mieszkających na Kresach.



- Te wszystkie dary, które zostały zebrane trafią do naszych rodaków na Wileńszczyźnie. Myślę, że ta ciężka praca jednak zaprocentuje w święta - podkreśla jedna z wolontariuszek.



- W paczkach jest kawa, herbata, szynka, mielonki i makaron, ale także mąka czy cukier. Pomagamy Polakom za granicą, ponieważ mamy troszeczkę więcej, mamy się czym podzielić. Naszym obowiązkiem jest też dbać o tych Polaków, którzy zachowali tożsamość na dawnych Kresach Wschodnich - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości.



Samochody z darami wyruszą w niedzielę - a rozwożenie paczek za wschodnią granicą potrwa do 11 grudnia.