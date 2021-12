Atak zimy nad morzem [ZDJĘCIA]

W Kołobrzegu wciąż pada. Na ulice wyjechały piaskarki i solarki. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] W Kołobrzegu wciąż pada. Na ulice wyjechały piaskarki i solarki. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] W Kołobrzegu wciąż pada. Na ulice wyjechały piaskarki i solarki. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] W Kołobrzegu wciąż pada. Na ulice wyjechały piaskarki i solarki. Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Reporter Radia Szczecin w Kołobrzegu sprawdził, czy intensywne opady śniegu zaskoczyły drogowców, kierowców i mieszkańców.

Intensywne opady śniegu nadeszły nad region w nocy. W ciągu zaledwie kilku godzin spadło kilkanaście centymetrów białego puchu. W wielu miejscach nadal zalega on na drogach i chodnikach.



Jak mówią mieszkańcy to, co dla jednych stanowi powód do radości, innym może sprawić sporo problemów.



- Szczególnie piesek zadowolony, bo rundki robi po śniegu. - Jeśli ktoś jest nieprzygotowany, powiedzmy: nie ma zmienionych opon, to będzie kiepsko - mówili.



Obecnie w Kołobrzegu wciąż pada. Na ulice wyjechały piaskarki i solarki. Kierowcy powinni zadbać o zimowe opony i zachować uwagę. Pozostali mogą cieszyć się zimową aurą.



Choć nad morzem temperatura nadal wynosi trzy stopnie na plusie, opady śniegu mają utrzymać się do wieczora.