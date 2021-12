To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie. To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km. źródło: Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Koszalinie.

Zakończyła się budowa nowych odcinków Trasy Rowerowej wokół Zalewu Szczecińskiego. Z Wapnicy dojedziemy już szlakiem do Wolina i dalej na południe.

To ważna część rowerowej, transgranicznej pętli, która ma w sumie 300 km.



Szlak prowadzi od Świnoujścia przez Wolin i Stepnicę do Szczecina i dalej - na północny zachód: do Nowego Warpna, Ueckermünde i Anklam.



W ramach zakończonej niedawno budowy powstały brakujące fragmenty trasy między miejscowościami: Wapnica, Łubczewo, Sułomino, Wolin oraz krótki odcinek w Recławiu. W sumie - prawie 13 kilometrów.



Budowa kosztowała ponad 6,5 mln złotych, z czego dofinansowanie unijne wyniosło 75 procent, a 10 procent wpłynęło z budżetu państwa.