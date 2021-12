Rewalska kolejka wąskotorowa okradziona [ZDJĘCIA]

Złodzieje zdemontowali ponad 200 kilogramów stalowych elementów torów, m.in. śruby oraz 50 ważących ponad 4 kg każda podkładek pod tory.

Koszty są niewspółmierne do wartości złomowej, ale przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo - mówił, w naszej audycji interwencyjnej "Czas Reakcji", prezes Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej Janusz Cetera.



- Jest to kolej wąskotorowa, nie jest to InterCity, ale niebezpieczeństwo takie samo jest, Przecież może kolejką jechać grupa dzieci czy też starszych osób i wówczas grozi to wykolejeniem pociągu - tłumaczył Cetera.



To już druga podobna kradzież w tym roku. Prezes Cetera apeluje o pomoc w schwytaniu złodziei. Jednocześnie zapewnia, że trasa jest systematycznie sprawdzana właśnie m.in. pod kątem bezpieczeństwa.



Nadmorska kolejka łączy Gryfice z Pogorzelicą, przejeżdża m.in. przez Trzęsacz, Rewal i Niechorze.