Znamy zwycięzcę 20. edycji Konkursu Wiedzy Ekologicznej [ZDJĘCIA]

Zdjęcia: R.Stachnik [Radio Szczecin], montaż: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Celem konkursu, nad którym patronat objął wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki, jest podnoszenie świadomości ekologicznej młodzieży i kształtowanie postaw prośrodowiskowych.

W Barzkowicach główną nagrodę odebrał Marcel - uczeń drugiej klasy Liceum Ogólnokształcącego numer II w Szczecinie.



- Z jednej strony to pewna ulga, bo te wszystkie emocje, które towarzyszyły mi w uczeniu się do tego konkurs, ale też ten stres, który był przy mnie minął i jest ogromne szczęście - zapewniał Marcel.



Nagrody zwycięzcom wręczał w piątek wojewoda zachodniopomorski - Zbigniew Bogucki.



- Ten konkurs dotyczący ekologii. Wiąże się więc z tym, co będzie nie tylko dzisiaj czy jutro, ale też za 5, 10, 15 czy 20 lat. Wtedy, kiedy to wy będziecie decydować o tym, jak ma wyglądać Polska i Europa - podkreślał Bogucki.



Zwycięzcy w nagrodę otrzymali hulajnogi i rowery. W konkursie brali udział uczniowie 22 szkół ponadpodstawowych z województwa zachodniopomorskiego i lubuskiego.