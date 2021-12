Jarmark Bożonarodzeniowy już zaprasza [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy wystartował w piątek o godzinie 14:00. Na Alei Kwiatowej, placach - Adamowicza i Lotników są rozstawione stoiska ze smakołykami, napitkiem, ozdobami i rękodziełem.

W każdy weekend na jarmarku będą się odbywać animacje dla dzieci, spotkania ze świętym Mikołajem, przedstawienia i koncerty.



- Bardzo fajnie tu jest, bardzo też mi się sam Szczecin podoba. Ja jestem z Kielc. - Mamy tutaj domowe krówki, przepyszne pierniki i różne zestawy ze smakołykami. - Na pewno bym kupiła pierniki, zawsze je tutaj kupuję. - Mamy nawet spinki do koszuli, bombki. To są rzeczy, które podkreślą świąteczny klimat - mówili uczestnicy i wystawcy.



Jarmark będzie trwał do 22 grudnia. W tygodniu - od poniedziałku do czwartku - stoiska będą czynne w godzinach 14:00-20:00, w piątek i sobotę do 23:00, a w niedzielę od 10:00 do 20:00.