Niemcy: Polska na liście państw wysokiego ryzyka

Fot. Robert Stachnik [Radio Szczecin/Archiwum]

W związku z obecną sytuacją epidemiczną nad Wisłą, rząd niemiecki od niedzieli klasyfikuje Polskę jako obszar wysokiego ryzyka. Poinformował o tym Instytut Roberta Kocha.

W komunikacie berlińskiego instytutu czytamy, że każda osoba wjeżdżająca z Polski do Niemiec będzie musiała przedstawić certyfikat szczepień lub zaświadczenie o przebyciu choroby. W przeciwnym wypadku musi się poddać dziesięciodniowej kwarantannie, którą może skrócić do pięciu dni po uzyskaniu ujemnego wyniku testu na koronawirusa.



Jako obszary wysokiego ryzyka klasyfikowane są kraje z wysokim wskaźnikiem zachorowalności, ale też regiony, z których napływają niedokładne informacje o sytuacji epidemicznej. Ostrzeżenia są wydawane przez niemieckie MSZ, by ułatwić podróżującym ewentualne anulowanie zarezerwowanych już wyjazdów.



Polska jest jednym z ponad 60 krajów na całym świecie, które w Niemczech znalazły się na liście obszarów wysokiego ryzyka.