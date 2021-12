Dodatkowe środki na nowe połączenia autobusowe

Fot. Mateusz Papke [Radio Szczecin/Archiwum]

Jeszcze w tym roku Wojewoda Zachodniopomorski rozstrzygnie kolejny konkurs wniosków składanych w ramach Funduszu Rozwoju Przewozów Autobusowych.

O dodatkowe środki na tworzenie linii lokalnych mogą ubiegać się wszystkie samorządy naszego regionu - mówi wojewoda Zbigniew Bogucki. - Do 15 grudnia samorządy mogą zgłaszać wnioski. Ponad 47 milionów złotych jest do rozdysponowania w ramach tego funduszu na przyszły rząd. My niestety w województwie zachodniopomorskim nie wykorzystywaliśmy całej puli środków. Mam nadzieję, że w tym roku będzie inaczej, ale to w rękach samorządowców.



W ramach rządowego wsparcia każdy z samorządów naszego regionu może otrzymać trzy złote dotacji do każdego planowanego wozokilometra.