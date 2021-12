Fot. Archiwum prywatne Fot. Archiwum prywatne

Ponad tysiąc osób obejrzało wystawę w Sejmie poświęconą powojennej historii Szczecina. Prezentacja nosiła tytuł "Odmienność polskich losów Szczecina lat 45 - 46".

- Chcieliśmy pokazać opóźniony start do polskości tego miasta - mówi współautor wystawy Karol Lizak. - Chcieliśmy pokazać odmienność polskich losów Szczecina, który w przeciwieństwie do wielu innych miast na Ziemiach Odzyskanych czy jak wtedy mówiono na ziemiach macierzystych, musiał iść swoją inną i trudniejszą drogą. M.in. dlatego, że znalazł się w czymś w rodzaju międzynarodowej szarej strefy. Sam fakt jego przynależności do państwa polskiego długo się ważył.



Na wystawie pokazano 25 eksponatów, plakatów, zdjęć i map. Wszystko z okresu, gdy Szczecin był zasiedlany przez Polaków. Wystawa w Sejmie była prezentowana przez tydzień.