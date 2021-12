Ambasadorowie Marki Grupy Azoty Police

Fot. Grupa Azoty Police Fot. Grupa Azoty Police

Kamila Splinter z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego oraz Dawid Stanek z Akademii Morskiej w Szczecinie tegorocznymi Ambasadorami Marki Grupy Azoty Police.

To już piąta edycja programu skierowanego do studentów i doktorantów uczelni wyższych w Polsce.



- Główny cel Ambasadorów Marki to promocja w środowisku akademickim korzyści płynących z zatrudnienia w Grupie Azoty - mówi laureatka tegorocznej edycji Kamila Splinter. - Co dwoje ambasadorów, to nie jeden. Mam nadzieję, że nasza współpraca będzie nie tylko współpracą między poszczególnym uniwersytetem i spółką, a także naszymi uczelniami, czyli Akademią Morską i ZUT-em. Mam nadzieję, że pod koniec programu będziemy mogli powiedzieć, że zrealizowaliśmy wszystkie cele, które sobie założyliśmy. W końcu studenci najlepiej dotrą do młodych ludzi.



Zadanie Ambasadorów Marki to między innymi przybliżanie studentom i doktorantom obszarów działalności Grupy Azoty, czy też współpraca z kołami naukowymi i organizacjami studenckimi na uczelniach wyższych.