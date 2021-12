Nowe restrykcje w Belgii

źródło: pixabay.com/pl/3036184/domena publiczna

W Belgii weszła w sobotę w życie część nowych ograniczeń covidowych, które zostały uzgodnione wczoraj przez władze federalne i regionalne.

Według najnowszych danych potwierdzano tam ostatnio średnio około 18 tysięcy zakażeń w ciągu doby i około 50 zgonów.



- Wirus rozprzestrzenia się zbyt szybko, musimy ograniczyć jego transmisję - powiedział premier Alexander De Croo, ogłaszając dodatkowe ograniczenia.



Od dziś maski w pomieszczeniach są obowiązkowe od 6. roku życia, a nie jak do tej pory od 12. Zakazane są także imprezy halowe z ponad 4 tysiącami uczestników. Od poniedziałku maksymalna liczba osób będzie zmniejszona do 200, a powyżej 50 osób będą wymagane certyfikaty covidowe.



Szkoły podstawowe i przedszkola zostaną zamknięte 18 grudnia, co oznacza, że ferie świąteczne rozpoczną się wcześniej i potrwają 3 tygodnie. Szkoły średnie od poniedziałku przejdą w tryb hybrydowy i połowa lekcji będzie zdalna.



- Decyzje podjęte zbyt późno i niewystarczające - komentują eksperci, którzy doradzają belgijskiemu rządowi w sprawie pandemii. - Gdy dochodzi do przegrzania silnika, nie można kontynuować szybkiej jazdy - powiedział wirusolog Yves Van Laethem. Jego zdaniem, władze powinny były zamknąć szkoły już teraz, a nie czekać dwa tygodnie. Maski obowiązkowe w szkołach podstawowych? - to z kolei, zdaniem eksperta Marca Van Ransta, należało wprowadzić już dawno temu. Eksperci zalecali też ograniczenia w gastronomii, ale na to władze się nie zdecydowały.