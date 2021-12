Pakują Paczkę dla Rodaka i Bohatera na Kresach [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Kończy się pakowanie ostatnich paczek z darami, które trafią do naszych rodaków za wschodnią granicą.

W hali sportowej 5. Pułku Inżynieryjnego w Podjuchach pracuje kilkudziesięciu wolontariuszy. Do przygotowanych kartonów, pakowane są kawa, herbata, konserwy czy makaron.



- Przyjeżdżamy co roku pomagać. Wiemy, że potrzebna jest ta pomoc - mówi wolontariuszka.



My też przyjeżdżamy na pakowanie i przywozimy dary - dodaje młody chłopiec. - To już rodzinna tradycja.



- Przez kilka miesięcy to spinamy, załatwiamy pieniądze, wszystkich wolontariuszy i zawozimy - mówi Wojciech Woźniak, prezes Fundacji Polskich Wartości. - Energia jest duża, pozytywna od osób, które chcą pomóc i które nam zaufały.



Dary w ramach ósmej edycji "Paczki dla Rodaka i Bohatera na Kresach" wyjadą na Litwę i Łotwę w niedzielę.