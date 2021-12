MotoMikołaje znowu w akcji [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: Maciej Papke [Radio Szczecin]

Jak co roku, kilkudziesięciu motocyklistów spotkało się w Szczecinie, by rozwieźć prezenty do Domów Dziecka w okolicy.

Mikołajkowa Wioska Radia Szczecin [2x WIDEO, ZDJĘCIA] Motocyklowi mikołaje przejadą przez Szczecin



Początkowo planowano, że w sobotę na Arkonce odbędzie się duży festyn dla dzieci, jednak -ze względu na wprowadzone obostrzenia pandemiczne - imprezę odwołano. Przedtem jednak, kawalkada w czerwonych czapkach przejechała ulicami miasta.- Wszystko jest szczegółowo zaplanowane - mówi organizator Tomasz Majewski. - Później kawka na Arkonce i stamtąd ruszymy do domów dziecka w Policach, później pojedziemy do naszej koleżanki Marzenki na ul. Mącznej, a następnie do dziewczyn ze Stargardu, które prowadzą pięć fantastycznych ośrodków. Część grupy już pojechała na Wisełkę do dwóch domów dziecka.Początkowo planowano, że w sobotę na Arkonce odbędzie się duży festyn dla dzieci, jednak -ze względu na wprowadzone obostrzenia pandemiczne - imprezę odwołano.