Miłośnicy łyżwiarstwa w Kołobrzegu czekali na ten moment od dawna

Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin] Fot. Przemysław Polanin [Radio Szczecin]

Po rocznej przerwie spowodowanej pandemicznymi ograniczeniami działalność wznawia lodowisko przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Przygotowania do otwarcia lodowiska trwały od połowy listopada. Plany jego uruchomienia w piątek pokrzyżowała jednak pogoda. Dziś warunki uległy poprawie i ostatnia warstwa lodu mogła zostać odpowiednio zmrożona.



Robert Szpak wicedyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji mówi, że dzięki rocznej przerwie w funkcjonowaniu lodowiska, mogło ono zostać lepiej przygotowane do tegorocznego sezonu.



- W związku z tym, że w ubiegłym roku lodowisko się nie uruchomiło, to był po raz kolejny czas na to, żeby zrobić pewne zabiegi, by utrzymać lodowisko przy życiu. Wszystkie serwisy zostały wykonane w czasie - podkreśla Szpak.



Lodowisko będzie czynne codziennie aż do końca lutego w godzinach od 10 do 22. Już dziś na inaugurację MOSiR przygotował natomiast Mikołajki na lodzie. Start o godz. 15.