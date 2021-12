Szczecin zamienił się w planszę do gry [WIDEO, ZDJĘCIA]

Realizacja: M.M. Papke [Radio Szczecin]

Uczniowie wzięli udział w grze miejskiej, poświęconej wydarzeniom grudniowym w Szczecinie.

W kilku historycznych punktach, mieli do rozwiązania zagadki - opowiada organizatorka Sonia Pańczuk-Mura: - Były konsulat, gdzie jest obecnie w Parku Kasprowicza IPN, Anioł Wolności, Plac Solidarności, czy były budynek Milicji Obywatelskiej czy były budynek PZPN-u.



Jednym z zadań było rozszyfrowanie kodu. Jak mówią uczestniczki, przysporzyło im to trochę problemów: - Była jeszcze kartka z napisem "Zadzwoń do mnie", te wszystkie liczby miały pokazać nam numer telefonu, na który mieliśmy zadzwonić. My na początku zadzwoniłyśmy pod zły numer.



Sobotnia impreza jest kontynuacją projektu ''Niepodległa''.



- Zależy nam, żeby młodzież miała dostęp do historii w luźniejszej formie - tak o akcji mówi wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki: - Szczecin to miejsce Solidarności, gdzie Solidarność się rodziła. Młodzi ludzie mieli okazję odnajdywać te miejsca w mieście i w ten sposób bawić się i poznawać historię miasta oraz naszego regionu.



W zabawie wzięło udział blisko 200 uczniów.