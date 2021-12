Bieg, ale też pyszne specjały. Wszystko na rehabilitację Jakuba

Kolejna odsłona charytatywnego bazarku na rzecz Jakuba Znojka. Tym razem podczas niedzielnego, polickiego "Biegu Mikołajkowego".

Wydarzenie odbędzie się w godzinach 9-14, na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Policach - mówi Urszula Siedlecka, organizatorka kiermaszu. - Będziemy wystawiać ciasta, ciasteczka, babeczki, wszelkie słodkości, które będzie można zakupić i w ten sposób wesprzeć Kubę. To już trzecia akcja organizowana przez nas dla Kuby. Wspieramy go, bo bardzo nam zależy, żeby wrócić szybko do zdrowia. Rehabilitacja jest bardzo kosztowna i n na ten cel przeznaczymy pieniądze.23-latka, który w ubiegłą wigilię został potrącony przez pijanego kierowcę można także wesprzeć poprzez internetową zbiórkę na portalu siepomaga.pl . Działać ona będzie do lutego.