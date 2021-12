Konkurs na Szopkę Bożonarodzeniową. Są nagrody

Konkurs na wykonanie Szopki Bożonarodzeniowej organizuje Fundacja Małych Stópek wraz z sekretariatem do spraw Apostolstwa, Księży Pallotynów.

Jest on skierowany do dzieci i młodzieży z klas 1-8 szkoły podstawowej. - Można wykorzystać jedną z trzech form przygotowania szopki - mówi pallotyn ks. Marek Brożyna. - Pierwsza tradycyjna na brystolu; druga dla tych, którzy potrafią lepić figurki wykorzystując plastelinę, czy modelinę, czy też inne materiały. To forma trójwymiarowa. I trzecia forma dla tych, którzy znają programy komputerowe np. Photoshop czy inne. Można je wykorzystać do wykonania szopki.Organizatorzy przygotowali nagrody za pierwsze trzy miejsca. - Pierwsza nagroda to 15-calowy laptop, druga nagroda to bon do wykorzystania w sieci Media Markt za 600 zł, a trzecia nagroda to bon za 300 złotych. Cała trójka otrzyma także Biblię Audio superprodukcję - mówi ks. Brożyna.Rozstrzygnięcie z końcem lutego. Szczegóły konkursu na stronie fundacjamalychstopek.pl